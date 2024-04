El presidente Gustavo Petro se ha preocupado en el ejercicio de su mandato por mostrar una apariencia fresca y relajada, pues sabe que eso le permite conectar más fácil con las personas a las que pretende llegar, por ejemplo, los jóvenes y las comunidades rurales. Esa actitud le ha hecho alternar el sombrero vueltiao con la cachucha de Presidencia de la República o de cualquiera de las fuerzas armadas. Pero en los últimos días no se desprende de la gorra, ni en actos protocolarios en los que se deben guardar ciertas normas por su solemnidad.

Han sido tan recurrentes las apariciones de Petro con la cachucha que ha habido quienes no solo lo comparan con el extinto Hugo Chávez (que debido a su enfermedad optó por raparse y permanecer cubierto con una gorra), sino con el actual presidente de El Salvador (en las antípodas de Petro), Nayib Bukele, que tampoco se desprende de la visera.

Pero los rumores sobre Petro se han movido en un espectro de posibilidades que van desde plantear que tiene problemas de salud hasta asegurar que la cachucha cubre un tratamiento capilar, debido a que al presidente, de tiempo atrás, como dicen el común de la gente, se le ha venido desentejando el techo. Una circunstancia normal de la vida que los hombres enfrentan de diferentes maneras. La incertidumbre también es producto del silencio que reina en la Casa de Nariño.

Diana Giraldo, periodista de Caracol Radio, aseguró que le hizo la pregunta a Presidencia de la República, porque el mandatario en los últimos eventos de protocolo aparece con cachucha, y la respuesta que obtuvo fue “silencio total”. “Ni siquiera para decirme qué pregunta tan boba”, dijo. Y es que hay quienes critican a los medios que publican informaciones sobre estos aspectos del presidente, sin considerar que, si se tratara de su estado de salud, es un tema de interés nacional por ser el jefe del Estado.

De hecho, la misma Giraldo advirtió que esto “da lugar a todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud, sobre si es que se rapó, o si simplemente quiere darse un aspecto más informal. Pero de Presidencia no responden”.

Otro miembro del panel de la emisora, Jorge Eduardo Espinosa, dijo que también indagó en el Palacio de Nariño por el nuevo aspecto del presidente y le respondieron que “no hay un asunto de salud delicado; que simplemente es un asunto de vanidad, pero que no existe nada que tenga que ver con salud, y que son conscientes de que la narrativa que está circulando en muchos medios y redes sociales es que puede haber un asunto de salud; pero no es el caso”.

“Vanidad porque se está quedando calvo, porque el presidente tiene muy mal pelo”, intervino Gustavo Gómez, y contó el caso de un conocido que se sometió a un tratamiento capilar por injertos. “Es una operación en la que a usted tienen que ponerle anestesia general, y que dura hasta seis horas. Antes, usted tiene que raparse, y de los lados donde tiene pelo le sacan los folículos y se los ponen, unos por uno, adelante”.

Pero después de esa operación —continuó Gómez—, “usted queda rapado, y la gente usa cachucha, usa sombrero, porque tienen que dejarse crecer el pelo un tiempo. Queda muy bien, pero todos sus amigos se dan cuenta del asunto. El que no lo ha visto en seis meses no se la pilla”.

Gustavo Petro ya se había hecho un tratamiento capilar

Una de las intervenciones que más llamó la atención en el panel de la emisora fue la de Juan Fraile, que recordó a Petro cuando fue congresista. “El presidente Petro siempre ha sido muy vanidoso con su cabello. Él, por su puesto, por el paso del tiempo, perdió el cabello, y se sometió a un tratamiento. Eso incluso en algún momento fue tema de la prensa porque fue un caso de éxito tremendo, y es que al presidente le volvió a salir el pelo, y tenía buen cabello”.

Se refirió a un hecho que ya ha sido claramente constatado por la historia, sobre los efectos físicos que produce en los presidentes el pasó por el gobierno de un país. “Lo que pasa es que la presidencia la tumba el pelo al cualquiera. Sí es siempre conocido que al presidente Petro lo obsesiona el tema de su cabello”.

“No, es que se hizo un cambio de ‘look’. La versión oficial es que se hizo un cambio de ‘look’. Todo indica a implante”, terció Vanessa de la Torre.

“Pero como usted sabe que uno con este Gobierno pues nunca sabe para dónde va y qué tan cierto sea… acuérdese que la vez pasada el presidente cuando no era presidente apareció con un golpe en la cabeza y nunca supimos que fue lo que le había pasado, su tema de salud es una inquietud profunda, no nos han entregado un comunicado donde esté la historia clínica, como hacen todos los presidentes de todos los países serios del mundo… entonces uno no sabe”, advirtió De la Torre.

Sin embargo, se reafirmó en su aseveración: “Pero la versión oficial que manejan en Palacio es que se hizo un cambio de ‘look’ que apunta hacia un implante”.

