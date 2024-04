Recientemente, varios periodistas han comentado en redes sociales la apariencia del presidente Gustavo Petro, pues, durante sus últimas apariciones en público, el mandatario ha usado una gorra de la Presidencia que, advierten, arroja sospechas sobre un posible cambio de ‘look’.

De hecho, en algunos videos de las redes sociales del Gobierno pareciera que la gorra que utiliza Petro le ocultara un cambio, pues tampoco se logran ver las patillas del mandatario y, además, las últimas transmisiones de presidencia han enfocado muy poco su rostro.

Por ejemplo, en el acto de posesión de Gloria María Gómez Montoya como magistrada del Consejo de Estado, una ceremonia protocolaria de gran importancia, el presidente de la República utilizó la misma cachucha, lo que despertó la curiosidad de muchas personas, entre ellas, un reconocido periodista de Caracol Radio:

La caída del cabello se ha evidenciado en el presidente desde hace años. El hecho de que haya hombres que no son calvos vergonzantes y deciden, por el contrario, raparse, también ha inducido comentarios relativos a que el mandatario habría tomado esa decisión.

Y es que no es la primera vez que se habla del cabello del presidente, ya que, en reiteradas ocasiones, se ha hablado sobre su alopecia. Incluso, varias imágenes de los últimos años han registrado esta condición:

Lo cierto es que, tras conocerse los rumores, la periodista D’Arcy Quinn del noticiero de La FM confirmó en la mañana de este miércoles lo que muchos sospechaban, pues, según sus fuentes, al presidente de la República se habría pasado la máquina por la cabeza y estaría sin pelo en estos momentos, algo que puede explicar el uso frecuente de la gorra:

“Me dicen que cambió de ‘look’. (…) Eso si me lo confirmaron: está rapado y supuestamente no está enfermo. Es lo que me están diciendo desde Palacio”, contó la periodista en la cadena radial.