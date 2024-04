Por: El Colombiano

El próximo 21 de abril la oposición y sectores ciudadanos harán una nueva manifestación contra Gustavo Petro, tras pocos días de una protesta que llenó las calles de Medellín y Bogotá. El Colombiano, aliado de Pulzo, habló con Diego Santos, uno de sus promotores.

¿Qué rol está jugando usted como activista ciudadano al impulsar estas marchas contra el gobierno de Gustavo Petro?

Más que activista es el papel de un ciudadano preocupado por lo que está pasando en Colombia. No es una cosa de ahora, sino que ya viene cocinándose desde hace varios meses. Una cosa llevada a la otra y con un grupo de ciudadanos nos hemos venido uniendo para usar las herramientas que están a nuestro alcance, entre ellas, las marchas e incluso, los paros, pero por ahora la marcha es en lo que estamos.

Lo importante aquí es que cada vez seamos más, porque estamos ante un Gobierno peligroso que está arrollando con todo lo que se ha construido en Colombia a lo largo de sus 200 años de historia. Pretenden hacer ver esto como el infierno. Es un mensaje que ha calado mucho entre un segmento de la población y nosotros, desde la comodidad o la despreocupación, no hemos hecho absolutamente nada.

Llegó la hora de que, de verdad, nos unamos para que podamos salir millones de personas a las calles. Con salir 50.000 o 60.000 personas no vamos a hacer absolutamente nada. Ratifico además que no me considero líder de absolutamente nada, sencillamente soy un ciudadano preocupado y que tiene un alcance –no voy a decir que enorme–, pero sí interesante en redes sociales.

¿Qué otros ciudadanos están detrás de esta convocatoria?, ¿han tenido acercamientos con dirigentes o partidos políticos?

Sí, hemos tenido acercamientos. Hemos tratado de acercarnos a líderes políticos del Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador. No todos copian lamentablemente.

Los más involucrados han sido los del Centro Democrático, pero esto debería ser un dolor multipartidista. La gente termina creyendo que estas marchas son del Centro Democrático o Cambio Radical, y los líderes políticos son muy importantes porque convocan, pero hay un arma de doble filo. Cuando una manifestación se asocia directamente con un partido, pues hay mucha gente que dice ‘como es de este, no voy a salir a marchar’, y eso limita bastante el alcance de esas marchas.

¿Estas marchas son financiadas por algún grupo político o se trata de una iniciativa 100 % ciudadana?

Nada. La única financiación –aun teniendo en cuenta que una tarima, camisetas y vale $100 millones mínimo–, fue una Vaki en la que recaudamos $10 millones.

¿Cuál ha sido la estrategia en redes para convocar a la gente y lograr movilizarla?

Lo primero que se necesita es voluntad: la de los ciudadanos. En Medellín, por ejemplo, se unió Andrés ‘El Gury’ Rodríguez (concejal del Centro Democrático), quien también ha sido muy activo en las marchas. Pero todo nace de la voluntad.

Después le sigue un mensaje y es que salgamos a defender la Constitución de los ataques que está recibiendo por parte de Gustavo Petro y de movimientos guerrilleros como el Eln que ambos. Por ejemplo, ambos están a favor de la Constituyente.

El lío es que cuando usted tiene demasiadas causas metidas dentro de una marcha, eso se diluye y no todo el mundo comparte el mismo dolor. Por ello, acordamos que esto era en defensa de la Constitución y la democracia.

Por ello, arrancó una estrategia en redes. Como es bien sabido, la tendencia comienza en Twitter (hoy X) y después de eso se empiezan a permear las otras redes sociales: Facebook, Instagram, cadenas de WhatsApp y demás. Todo arrancó antes de Semana Santa con una tendencia #YoSalgoAMarcharEl21 y se estableció rápidamente.

Como le decía, contamos con ‘El Gury’, la senadora Paloma Valencia, y seguramente se seguirán sumando más políticos en los próximos días.

Esto empieza a coger fuerza y lo importante es no dejar caer la tendencia, sino mantenerla. Lo importante es: si no se meten más ciudadanos, van a terminar siendo las mismas 50.000 o 60.000 personas. Colombia necesita una marcha de millones de personas para que este Gobierno sepa que no se está enfrentando a un país que está arrodillado y que lo va a dejar hacer lo que quiera, como acabar con la Constitución.

En un ambiente tan hostil y violento como el que se vive en redes sociales, ¿cómo hacer para contrarrestar los ataques de otros sectores a favor del Gobierno que buscarían deslegitimar la iniciativa?

Pasarlo por alto y no responderles, porque los ataques van a llegar sí o sí. La deslegitimación va a ocurrir y estamos más centrados en convocar a la gente para la marcha que en pelear con bodegas y con los mandados que le envían a uno.

¿A cuántas personas esperan convocar y en dónde?

La idea es convocar a más de un millón de personas, eso es sumamente difícil. Se necesita que se sumen muchísimos más líderes, líderes ciudadanos y políticos, que no sean solamente de partidos de lo que se denomina aquí derecha. Luchar contra Petro va a ser muy difícil y todavía necesitamos mucha más fuerza por parte de muchísimos más ciudadanos.

Esperamos marchas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Armenia, Pereira y Manizales. En el exterior también.

¿Usted tiene alguna aspiración política?

No, hoy en día soy un ciudadano absolutamente indignado. Mañana no sabemos qué pueda pasar, sobre todo de aquí a que sean elecciones al Congreso, que es donde la gente me está posicionando. Pero no hay partido, no hay plata, no hay apoyo. Yo tengo un trabajo al que le dedico 24 horas al día, entonces hablar de eso es echar globos al aire.

