En este punto de la capital hay instalado un refugio al que llegan alrededor de 150 venezolanos para recibir ayuda de particulares que les ofrecen abrigo y comida, informó Blu Radio.

El detonante de la agresión fue que un colombiano, acompañado de otros cinco hombres, quiso hacerse pasar por venezolano y se intentó colar en la fila para quedarse con una de las hamburguesas que les estaban entregando en ese momento.

El atacante decidió irse pero en la noche volvió a ese punto acompañado de otros hombres y apuñaló en la espalda y el brazo izquierdo al hombre que le pidió no colarse.

Así fue el relato de Carlos, el hombre que resultó herido, en la emisora:

“Después, en la noche, él me estaba cazando y me metió dos puñaladas. […] Llegaron mis compatriotas para que no me metieran la otra puñalada en el cuello y le entraron a patadas; pero él salió corriendo, se hizo el desmayado y después lo metieron en una ambulancia y supuestamente los policías lo tenían pero la ambulancia lo soltó mas adelante. El muchacho anda por ahí en la calle”.