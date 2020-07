green

Casi entre lágrimas, la mujer dejó ver su sufrimiento por el aislamiento estricto de 14 días al que se deberá someter junto a los habitantes de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usme, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Mártires.

“Empieza la angustia, la tristeza, el dolor de ver que la gente no tiene con qué comer y porque nos quitan la posibilidad de trabajar”, señaló en palabras entregadas a Noticias Uno.

Y es que en el nuevo confinamiento solo podrán desarrollar sus labores aquellos que se desempeñen en servicios de salud, orden público, venta de alimentos, seguridad, sanidad o que tengan motivos de fuerza mayor.

Al respecto, otros vendedores ambulantes de la zona le manifestaron al medio su desacuerdo con la medida para frenar la propagación del coronavirus en la capital del país.

“A veces no obedezco porque me toca salir a rebuscarme”, apuntó una comerciante, mientras que otro negociante informal avisó de posibles protestas en caso de que no haya ayudas durante el nuevo encierro.

“Hay comerciantes que dijeron que si en una semana no hay comida, van a salir a la calle en protesta”, apuntó el hombre.

Así serán las nuevas cuarentenas en las localidades de Bogotá:

– Julio 13 al 26: Tunjuelito, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Chapinero, Usme, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Mártires.

– Julio 27 a agosto 9: Kennedy, Fontibón, Bosa y Puente Aranda.

– Agosto 10 al 23: Barrios Unidos, Suba y Engativá.

– Localidades sin cuarentena: Usaquén, Candelaria, Teusaquillo, Antonio Nariño y Sumapaz.