El hombre, que ha dedicado más de 30 de sus 60 años de vida a la venta de raspao, le contó a El Heraldo que debió rebuscársela desde que empezó la cuarentena obligatoria en el país porque a raíz de esto se quedó sin dinero para sobrevivir.

‘Roy’ añadió al mismo medio que no quiso simplemente pedirle comida a la gente, y por eso ahora ofrece su producto a cambio de alimentos para él, su esposa y sus 2 nietos.

En un video compartido por Noticias RCN, el hombre también le envió un mensaje a Iván Duque:

“Que el presidente Duque me ayude, porque no tengo recursos, no tengo nada”.