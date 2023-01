El primero de enero se registró el fallecimiento de una menor de siete meses. La bebé murió por inhalación de monóxido de carbono al permanecer durante varias horas encerrada en un vehículo mientras sus padres sostenían un encuentro íntimo en un motel de Valledupar.

María Camila Mengual Mojica, de 19 años, y Humberto Manuel Olivella Pineda, de 23 años, padres de la menor, fueron dejados en libertad luego de declarar por lo sucedido y solo hasta el pasado 15 de enero se emitió orden de captura contra el progenitor.

El caso dio un giro por la confesión de la madre, quien dijo que su pareja la intimidó con un arma traumática para obligarla a entrar con la menor al motel. Por lo tanto, la Policía lo busca para que responda por la presunta comisión de tres delitos: secuestro, acceso carnal violento y homicidio por posición de garante.

Luego de que las autoridades emitieran una orden de captura contra Olivella, se conoció que el hombre se habría volado para esquivar el proceso judicial por la muerte de su hija, reportó El Tiempo.

“Existen indicios por parte de las autoridades que el hombre emprendió la huida. Extraoficialmente se conoció que venía colaborando con los negocios de su familia”, reseñó el rotativo.

Un miembro de la bancada de representación de víctimas de violencia de género del Cesar aseguró en diálogo con ese medio que Olivella es un “joven problema” y que conocía de la relación problemática que tenía con la madre de la bebé.

“El carácter del joven es dominante, solo se llevaban bien cuando ella adoptaba una actitud sumisa. Al parecer, ella tenía una codependencia de su pareja y la llevó a permitir maltratos físicos, verbales y psicológicos”, detalló.}

De acuerdo con la fuente, el joven inicialmente no iba a reconocer a la niña. Por esa razón la menor no estaba registrada. “Al principio no quería tener a la bebé y se negó a registrarla. Cuando se decidió a hacerlo quiso imponerle un nombre a la niña, a lo que la madre se negó”, le comentó al periódico.