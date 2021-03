green

Desde que se dio inicio al plan de vacunación contra el COVID-19 en las diferentes ciudades, municipios y departamentos de Colombia se han conocido diversas situaciones que han representado obstáculos en el proceso, desde vacunas mal refrigeradas, colados y hasta engaños, pues varias personas y familias han dado a conocer casos en los que los encargados de aplicar la dosis simulan poner la vacuna, pero realmente insertan en los pacientes una jeringa que no tiene nada, no les suministran la sustancia que se esperaría.

En esta oportunidad, según información recogida por City Tv, en el municipio de Chía (Cundinamarca) un adulto mayor fue citado para recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus pero por medio de un video grabado por una familiar, se pudo evidenciar el engaño del que fue víctima, pues el tubo que debería contener la sustancia estaba vacío.

A pesar de esto la familia tuvo que reasignar la cita para que atiendan al abuelo y que le suministren la dosis. En diálogo con el noticiero, una mujer que hace parte de su círculo familiar y cuya identidad no fue revelada, se pronuncio al respecto y expresó: “No podemos permitir que jueguen con la salud y el bienestar de nuestros adultos mayores, esto es un irrespeto, puede generar depresión y miedo para las personas que aún no han sido llamadas para ser vacunadas”.

Por otro lado, la mujer le exigió a la Secretaría de salud del municipio un mayor control y seguimiento profundo a estos procesos, ya que no se tiene certeza si les han mentido a más personas que, desafortunadamente, no se han dado cuenta del engaño.

Por su parte, al enterarse de lo ocurrido, la Secretaría de salud de Chía afirmó que adoptarían las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir esta situación.

Así mismo, el alcalde del municipio, Luis Carlos Segura, aseguró que la denuncia ya fue elevada a la Procuraduría General de la Nación para que se lleve a cabo una investigación con respecto al caso.

Aquí, el video de la denuncia, que podrá ver desde el minuto 27:30.