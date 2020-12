Desde Ibagué, donde este miércoles participó en una cumbre, el jefe de Estado habló de la situación real de la vacuna contra el coronavirus y su llegada a Colombia, pues aún falta cerrar las negociaciones con las farmacéuticas que la están desarrollando.

Duque comenzó por explicar que desde abril se está trabajando la agenda de vacunación con la OMS y la OPS, y recordó que de esa manera se consolidó la estrategia covax, “que tiene una participación y la posibilidad de comparar un número significativo de millones de dosis”.

En el mismo sentido, dijo que el Estado no podía depender solo de ese enfoque y que por eso se creó un comité técnico de expertos para evaluar el desarrollo de las vacunas en el sector farmacéutico internacional.

En ese sentido, afirmó que las negociaciones van bastante adelantadas y espera que se consoliden en las últimas horas; sin embargo, aclaró que solo hasta que eso suceda la información será transmitida con precisión:

“Los avances son grandes y quizá la razón por la cual nosotros no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada 100 % cada negociación, no la vamos a divulgar. Obviamente, muchas de estas conversaciones se tranzan a través de acuerdos de confidencialidad pero lo hemos hecho mirando el panorama mundial y regional”.