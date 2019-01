View this post on Instagram

“Yo no soy titiritero” de Jairo Bernardo Paredes Martínez es el ganador del Desfile de Años Viejos. ¡Felicitaciones! Y muchas gracias a los 38 participantes que nos divirtieron con sus figuras. Fotos: @miguelgarzon_foto e Isabel Micanquer. #FelizAño #SeAcabóElAño #Feliz2019 #NegrosyBlancos2019