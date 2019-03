Álvaro Uribe dijo, en entrevista con La FM, que Juan Manuel Santos nunca debió entrar a su gobierno si no compartía las ideas del ahora líder del partido Centro Democrático y que en lugar de postularse para ser candidato del partido de la U, entonces partido del congresista, debió hacer oposición de forma “leal”.

“Me acuerdo que en esas elecciones del 2006 él [Santos] me dijo: ‘¿Qué va a hacer conmigo?’ y yo le dije: ‘Lo voy a nombrar ministro de Defensa para que sea presidente’. Él no debió postularse para ser nuestro candidato, si él pensaba distinto, debió ser claro ante el país y hacernos oposición de frente. […] Yo he superado peleas políticas con quienes he peleado de frente, lo único que no se supera es el engaño”, aseguró.