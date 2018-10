Efectivamente, los 500.000 millones de pesos corresponden a la cifra que había solicitado el Sistema Universitario Estatal (SUE), pero la manera como se repartirán no logró aplacar el espíritu de las protestas de estudiantes y profesores de las universidades públicas.

Ese monto se repartirá así: 223.000 millones de pesos para inversión de todas las instituciones de educación superior pública, incluidas las universidades; 55.000 millones de pesos para funcionamiento, 121.000 millones de pesos para el ejercicio anual de gratuidad y 101.000 millones de pesos para la línea de excelencia y méritos.

“Se reconoce la voluntad política, pero los 55.000 millones para funcionamiento son muy poco. Desde 1993, nuestros gastos de funcionamiento han crecido cinco puntos por encima de lo que nos transfieren. Y seguimos teniendo el déficit de 3,2 billones de pesos”, dijo Jairo Miguel Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, citado por El Tiempo.

“Con esa distribución no podremos vincular a más profesores y seguiremos teniendo problemas con el pago de la nómina. Necesitamos una política de Estado porque cada vez que llega un nuevo gobierno nos cambia las reglas de juego”, agregó Torres.

Pero eso no es todo. El medio billón de pesos que dijo haber conseguido el ministro Carrasquilla para las universidades públicas apenas se intentará concretar en el segundo debate al proyecto de Presupuesto General de la Nación del año entrante, que se hará la próxima semana en plenarias de Senado y Cámara, aseguraron al mismo medio los parlamentarios Richard Aguilar (Cambio Radical) y Katherine Miranda (Alianza Verde) y fuentes del Ministerio de Hacienda.

Así, en total, las universidades y otras instituciones públicas recibirían 4,4 billones de pesos, un billón más que este año, concluye el diario capitalino.

Pese al anuncio del Ministro de Hacienda, las marchas de este miércoles en las principales ciudades del país concluyeron en una declaratoria de paro indefinido en esas instituciones de educación superior.

Así lo confirmó Édgar Varela Barrios, rector de la Univalle, en declaraciones a El País, de Cali: “Los consejos estudiantiles de las universidades públicas se han declarado en paro indefinido en todo el país. Los profesores se encuentran en asamblea permanente. Por lo tanto, las universidades presentan una anormalidad académica, de suspensión de las actividades. Y, si esto se agrava, se podría perder el semestre”.

También advirtió que quedan dos semanas y media para que se cierre el presupuesto, el sábado 20 de octubre en el Congreso de la República.

Los representantes estudiantiles también se pronunciaron y sostuvieron que el paro se mantiene. Jennifer Pedraza, líder de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, corrigió en La FM al senador Gustavo Bolívar, que dijo que los 500.000 millones de pesos anunciado por el Gobierno eran para las universidades públicas.

“Acabé de demostrar que no, y esa información lo que hace es desestimular todo el trabajo que nosotros hemos venido haciendo en las universidades públicas”, dijo en la emisora, y agregó que “la cifra anunciada por Carrasquilla no tienen un desembolso completo para la universidad pública, de manera que no se constituyen en solución alguna”, por lo que anunció nuevas movilizaciones para el 15 y 16 de octubre.

José Cárdenas, representante de la Universidad Pedagógica, dijo en Caracol Radio que los 500.000 millones de pesos que está anunciando el Gobierno son “una falacia”. “Lo que nosotros estamos pidiendo en las universidades son 3,2 billones de pesos”.

Por su parte, Sebastián Suárez, vocero de los estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, dijo en la misma frecuencia que “10 universidades públicas del país están en paro y el resto lo están discutiendo”.

Al respecto, el presidente Iván Duque anunció este mismo miércoles un “gran pacto” para rescatar las finanzas de las universidades públicas. Se trata de una alianza que será con todas las bancadas del Congreso y su gabinete de gobierno.

Dijo que tiene el compromiso de buscar más recursos para inyectar a la educación, con el propósito de sacar ese sector de la crisis económica que padece.

“Estaré dedicando todas mis energías y capacidad laboral para que, con el equipo de gobierno y todas las bancadas del Congreso, logremos el fortalecimiento en el presupuesto en la atención y en la calidad”, dijo.

“Yo he escuchado las voces de inconformidad, las preocupaciones y las propuestas de muchos sectores frente a la educación y los invito a trabajar juntos para que este país se sienta orgulloso de su sistema educativo”, dijo.