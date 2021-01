green

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, Carlos Holmes Trujillo continuará con su tratamiento contra la COVID-19 en el Hospital Militar de Bogotá, ciudad de su residencia.

“El jefe de la cartera de Defensa permanece en buen estado de salud”, se lee en el comunicado, publicado a continuación:

Trujillo fue internado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla por prevención, después de cumplir varios días de aislamiento en Santa Marta, pues el funcionario es población en riesgo.

Comorbilidades que tiene Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa

Según el periodista Felipe Zuleta, de Blu Radio, el ministro de Defensa no tiene síntomas de COVID-19, pero sí algunas enfermedades de base que lo hacen más propenso a descompensarse por el virus, y por eso está bajo observación médica.

El funcionario, que dio positivo en una prueba PCR de coronavirus el pasado martes, sufre de hipertensión y, según Zuleta, tuvo problemas cardíacos en el pasado. Además, estaría pasado de peso y tiene 69 años.

De acuerdo con el periodista, el ministro no estará hospitalizado en Bogotá, sino que se hará chequeos médicos frecuentes; no obstante, eso no lo dice el Ministerio.