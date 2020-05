Afanador compartió, este domingo, la queja de un conductor que, vistiendo la chaqueta distintiva de los trabajadores de Transmilenio, se identificó como miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte (SNTT).

El trabajador dijo que “no es cierto que todas las empresas estén brindando todas las condiciones mínimas de salubridad, cuidado e higiene” en medio de la pandemia de COVID-19, en aparente alusión a algunas concesionarias con las que contrata Transmilenio para operar el sistema.

Al respecto denunció que, contrario a lo que ha señalado Transmilenio, muchas de esas empresas no están “dotando a sus trabajadores de gel, tapabocas, guantes y alcohol” o no están suministrando las cantidades necesarias, por lo cual -añadió- muchos de sus compañeros han tenido que abastecerse de esos implementos con recursos propios.

Son muy graves las denuncias de los trabajadores de transmilenio. No cuentan con los insumos para seguir los protocolos de cuidado, no tienen como lavarse las manos, no hay baños suficientes y no tienen medidas de bioseguridad para el alto nivel de exposición. @VeeduriaBogota pic.twitter.com/WEKmsNh5XJ

