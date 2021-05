green

Esas 53 estaciones de Transmilenio no pueden operar porque no cuentan con las condiciones de seguridad para que el usuario las utilicen. No obstante, para facilitar la movilidad de los ciudadanos se habilitaron 5, pero solo desde las 4:00 de la mañana hasta las 8:00 de la mañana. Son las que se ven en esta imagen:

Además, hay ocho paraderos del transporte masivo de Bogotá que tienen operación parcial, debido a algunos daños en los vagones. Esas son:

Calle 22 Calle 34 Tercer Milenio Molinos Ricaurte (Funciona solamente por la NQS) Avenida Chile Calle 57 Calle 63(Lea también: Paro nacional: conozca cuáles serán los puntos de concentración en distintas ciudades)

Estaciones de Transmilenio que no funcionan este 19 de mayo, día de paro

Los paraderos que están fuera de servicio son:

Troncal Américas

Patio Bonito Biblioteca Tintal Transversal 86 Mandalay Av. Américas – Av. Boyacá Marsella Pradera Distrito Grafiti Puente Aranda Carrera 43 Zona Industrial CDS-Carrera 32 San Façon – kr 22 De la Sabana Avenida Jiménez (por la calle 13 y Caracas)

Troncal Caracas

Calle 72 Calle 76 Calle 19 Olaya Socorro Calle 40 Sur Fucha Hortúa Hospital Nariño Quiroga Restrepo



NQS Sur General Santander Madelena NQS calle 30 sur NQS calle 38 a sur Santa Isabel Venecia

NQS Extensión Soacha

Despensa León XIII Terreros San Mateo Bosa

Troncal Carrera 10

Av. 1 de Mayo Policarpa San Bernardo San Victorino Las Nieves San Diego Country Sur

Troncal Calle 26

Centro Memoria Modelia

Calle 80

Quirigua Polo

Troncal Calle 6

Guatoque- Veraguas Tigua-San José

Troncal Eje Ambiental

Museo del Oro

Troncal Suba

Suba-Transversal 91

Los daños en el sistema de Transmilenio asciende a los 18.000 millones de pesos. Los arreglos demorarían hasta 6 meses, de acuerdo con el Distrito.

Este miércoles, y con el objetivo de facilitar la movilidad, la Alcaldía de Bogotá levantó el pico y placa para particulares y taxis.