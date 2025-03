Este 18 de marzo comenzará una nueva jornada de marchas en varias de las principales ciudades del país, luego de que el presidente Gustavo Petro llamara a todos los ciudadanos a manifestarse a favor de sus reformas políticas, las cuales están tambaleando en el Congreso.

Por medio del Decreto 302 de 2025, emitido por el despacho presidencial, se reglamentó oficialmente este martes como día cívico para que la ciudadanía pueda asistir a las marchas.

“El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley”, dijo el presidente Petro durante una intervención televisada el 14 de marzo.

El decreto, que fue presentado este lunes, establece lo siguiente: “Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado, adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos suspender sus actividades laborales y de atención al público, de manera que el 18 de marzo de 2025 sea considerado como un día no hábil”.

Cabe destacar que esta medida, que define el día como no hábil por decreto del Gobierno Nacional, no exime a los trabajadores públicos de cumplir con sus responsabilidades laborales, sino que serán las autoridades de cada entidad quienes consideren si se unen o no a estas jornadas.

María Fernanda Cabal se burla de quienes saldrán a marchar este 18 de marzo

A través de sus redes sociales, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, publicó un video en el que se burló de los que saldrán a marchar por la aprobación de la reforma laboral este martes.

En el video, que se hizo con una temática de ‘sketch’ de comedia, aparece un joven que personifica a quienes piden permiso en sus trabajos para asistir a las manifestaciones, mientras ella les niega esa posibilidad.

“Ay, senadora, qué pena. ¿Será que puedo ir a marchar mañana? Le quería pedir permiso”, pregunta el hombre. A lo que la política responde: “Pero por supuesto, y si quiere, tómese libre pasado mañana también para que presente hojas de vida en otra empresa”.

El video culmina con la cara de decepción del trabajador y el audio de ‘Me tocó perderte’ de Los Chiches del Vallenato, una canción muy usada en los memes.

