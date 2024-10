El sindicalista dijo en la revista que los sueldos de Migración Colombia, que tiene nueva directora encargada, son muy bajos e incluso algunos que ingresan por concurso de méritos terminan renunciando a los pocos días porque no reciben lo que esperaban.

Agregó que “la gente está desesperada porque no les alcanza el salario” y que los funcionarios que trabajan hasta tarde en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, no tienen transporte oficial para trasladarse hasta sus casas.

“Si no hay carros no hay cómo moverse, es muy complejo. Los funcionarios del aeropuerto El Dorado hoy en día no tienen ruta, la que tenían eran carros que venían desde el extinto DAS, que lo cerraron hace 12 años. Eso quiere decir que tenían por lo menos 20 a 25 años de uso. Aun así, los funcionarios se veían en la obligación de ocupar estas rutas porque los horarios de aeropuertos internacionales como El Dorado son muy exigentes”, declaró.

Mesa dio a entender que algunos trabajadores incluso están comprometiendo su salud, como el caso de su compañera Ilsa Rojas, que se contagió de viruela del mono en al terminal aérea, mientras cumplía sus labores.

Migración no le dio declaraciones a la revista sobre las quejas del director del sindicato.

Cuáles son los salarios en Migración Colombia

Al igual que sucede con otras entidades del Gobierno, esta maneja distintos sueldos, dependiendo de nivel de cada uno de sus funcionarios.

De acuerdo con el decreto salarial 0301 de 2024, los trabajadores devengan desde 1’300.000 pesos hasta 20’209.000 pesos. Los que más ganan son los directivos, mientras que los que tienen un sueldo más bajo son los que están en el nivel técnico y asistencial.

El salario de los funcionarios de Migración Colombia también se define según el grado en el que están, explica el decreto. Por ejemplo, una persona profesional de grado uno puede ganar 2’724.337 pesos, mientras que un profesional de grado 24 gana 11’284.000 pesos.

