Más de 50 trabajadoras de la unidad básica del PAE del municipio de Ubaté, Cundinamarca, entraron en cese de actividades debido a que se les adeudan dos meses de sueldo, nos les pagan prestaciones y se les debe la liquidación del año pasado.

Tal es la difícil situación que algunas les deben-incluso- el mes de noviembre de 2022. “Varias somos madres cabeza de familia y este año solo nos han pagado tres días de enero”, indica una de las afectadas.

En entrevista con La Villa, aliado de Pulzo, varias de ellas piden que se les cumpla con su salario, se les pague las horas trabajadas y que se les garantice las condiciones para desarrollar su labor.

(Lea también: Padre denuncia negligencia médica en el hospital de Ubaté: su hijo de 3 años murió)

“No nos han pagado febrero y marzo, incluso hay compañeras que no les han cancelado enero; además, nos deben la liquidación del año pasado. Entonces nosotras decidimos no recibir mercado hasta que no nos cancelen porque es una falta de respeto y seriedad”, contó Hermelinda Troncoso Rincón, ecónoma de Ubaté.