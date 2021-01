green

Este viernes 22 de enero continúan en Cali las medidas de restricción de la movilidad decretadas por el alcalde Jorge Iván Ospina desde inicio de semana.

Todo indica que este fin de semana no habrá toque de queda continuo, aunque sí continuará esta restricción en las noches. El pico y cédula se mantiene en toda la ciudad.

Cali continúa en alerta por la ocupación de camas UCI, pero el mandatario local y sus consejeros de la Alcaldía han decidido bajar un poco las restricciones para no afectar más al comercio, uno de los sectores más afectados en este inicio de año por los tres fines de semana con toque de queda continuo.

Pico y cédula en Cali hoy 22 de enero

Este viernes, las personas con cédula IMPAR (1-3-5-7-9) sí podrán salir con normalidad para hacer compras en establecimientos, ingresar a bancos y otros lugares en los que aplica la medida.

Toque de queda en Cali este viernes

Inicialmente la medida está contemplada para que comience a las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del sábado. Sin embargo, se espera que las autoridades den nueva información relacionada a cambios o continuidad en esos horarios.

Ley seca en Cali hoy

Para esta restricción aplican las mismas condiciones del toque de queda. Se tiene previsto que comience a las 10:00 p.m. y finalice a las 5:00 a.m.

No obstante, la recomendación del alcalde es evitar cualquier tipo de aglomeraciones porque aún no hay un control del virus.

Pico y placa hoy

Los carros con placas terminadas en 9 y 0 no podrán circular entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., posteriormente, luego vuelve a regir entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.