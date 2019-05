Rodrigo Londoño Echeverry, ‘Timochenko’, concedió este jueves una entrevista para el programa de Vicky Dávila, en W Radio, y allí le preguntaron en qué concepto tiene hoy al expresidente Juan Manuel Santos, con quien firmó la paz.

“Jugó su papel hasta donde pudo y hasta donde quiso arriesgarse, porque le faltó haber sido más osado. De todas maneras él representaba su clase, y en algún momento lo dijo”, aseguró Londoño.

Dávila citó una frase en donde Santos cuenta que “nunca soñó con ser presidente de la República ni con un nobel de paz”.

Al respecto, Londoño hizo una comparación con lo que a él le sucedió: “A la gente hay que creerle. Yo nunca me imaginé haber sido el jefe de las Farc. Y mucho menos liderar un proceso de negociación para buscar la paz en Colombia”.

La periodista expuso que según lo que ha dicho recientemente en entrevistas Henry Acosta, el empresario que acercó al diálogo al Gobierno y a la guerrilla, “hay un sector de las Farc que se siente traicionado por Juan Manuel Santos”.

“Yo no me siento traicionado. Por lo menos yo no soy de ese sector. A él le habrán dicho, tal vez. Él tiene mucha relación con mucha gente nuestra. Yo sé que Santos jugó hasta donde pudo, como representante de una clase que, de todas maneras, no compagina con nosotros. Y él dijo que no iba a abrirnos, pues, todo el espacio que nosotros queríamos”, explicó Londoño en la emisora.