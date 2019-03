Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’ aseguró, en Blu Radio, que todos los casos de violación sexual contra menores que él conoció fueron condenados.

“Sí, en nuestra colectividad se dieron casos de violación, y esos casos se trataban con el reglamento en la mano. De los casos que yo conocí, en ese sentido, todos fueron condenados a fusilamiento, palabra que suena muy dura pero así era que nosotros actuábamos”, aseguró.

El exguerrillero negó, en la entrevista, que los abusos sexuales se dieran por una “política sistemática”, y aseguró que, en muchas ocasiones, se presentaron relaciones sexuales entre menores de edad y guerrilleros, según él, de manera “consentida”.

“Para nosotros, eso [las relaciones consentidas entre adultos y menores de las Farc] no era un delito, era algo completamente normal. Estábamos en el marco de nuestras normas y así actuábamos, no violentamente. Ahí no se forzaba a nadie”, declaró ‘Timochenko’.

Según contó el excomandante, en la emisora, esas acusaciones de abusos sexuales a menores buscan “satanizar” a los exguerrilleros, para dar un “golpe al corazón del proceso de paz.”

“Indigna ese tipo de calumnias, explotar esa sensibilidad que generan unos hechos para tratar de ponernos a la gente contra nosotros y descalificar lo que hemos hecho”, expresó.

El exguerrillero, dijo en la emisora, que no se están negando a “afrontar lo que tengan que afrontar”, pero lo harán en el “marco de lo acordado”, refiriéndose a las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz.

Ante esto, declaró que estará presente en la marcha convocada, para este lunes a las 5:00 de la tarde, por la oposición contra, precisamente, la decisión del presidente.