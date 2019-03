Para este lunes, la oposición del Gobierno convocó una protesta para exigirle a Iván Duque sancionar la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin hacer ninguna modificación al texto.

No obstante, en las últimas horas el numeral ‘NoMarchoPorDepravados’, que hace referencia a los crímenes cometidos por los entonces guerrilleros de las Farc, de acuerdo con Blu Radio, se ha vuelto tendencia en Twitter, respaldando las objeciones del presidente a 6 artículos de la JEP.

Entre los argumentos que los usuarios de las redes esgrimen para promover el ‘hashtag’ que descalifica la marcha se encuentra que salir a marchar es un respaldo para que los crímenes contra los menores,cometidos en el marco del conflicto armado, queden en “impunidad”.

Pese a esto, la oposición ya tiene todo listo para la manifestación que iniciará a las 5:00 de la tarde. En Bogotá, el punto de encuentro será el Planetario Distrital y desde ahí se dirigirán hacía la Plaza de Bolívar.

En Medellín, por su parte, los manifestantes se encontrarán en la Plaza de la Paz, mientras que en Cali lo harán en la Plaza San Francisco. En Barranquilla, la concentración se dará cita en la Plaza Luis Carlos Galán y en Cartagena se encontrarán en la India Catalina.

Gustavo Petro, Claudia López, Juanita Goebertus y hasta Sergio Fajardo son de los personajes políticos que han promovido la marcha de este lunes.

A continuación algunos tuits en contra de la marcha:

#NoMarchoPorDepravados

No marcho por narcoterroristas

No marcho por secuestradores

No marcho por asesinos

No marcho por violadores!#NoMarchoPorDepravados

Los de el NO somos más!!! Ya no más injusticias, no más privilegios a quien tanto daño ha hecho a nuestra sociedad.

— Carolina Caicedo Perdomo MC (@jccarolina08p1) March 18, 2019