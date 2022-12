Dos jóvenes se han vuelto virales en la plataforma TikTok tras dar a conocer su testimonio para evitar ser víctimas de robo con ingeniosas respuestas a los criminales.

En Colombia y otros países los hurtos han aumentado sustancialmente, pues ya sea que la víctima esté en disposición de entregar su dispositivo móvil e información personal para que los criminales puedan acceder a aplicaciones financieras o no, este riesgo puede terminar acompañado de violencia física.

Sin embargo, 2 tiktokers han compartido en la red social sus historias para que los demás sigan su iniciativa, o creen una estrategia similar y así puedan evitar el robo.

La primera fue Manuela Sarmiento, quien relató el 9 de noviembre a través de un video, que al ser interceptada en la calle 85 de Bogotá por un ladrón con un cuchillo en su abdomen, optó por dialogar con él.

“Nooo, ñero, a lo bien. Es que venga le digo, yo empecé a hablar así por empatizar, no es clasismo, es estrategia. Entonces yo, utilizando todos los poderes que me dejó mi infancia en Suba, empecé a parlarme al man, a decirle como no, parce, se lo juro, es que a mí me robaron un celular hace tres semanas pero había sido hace tres meses, yo lo exageré un poquito”, explicó.

Pues en el vídeo también contó que tiempo atrás otro criminal la asaltó en una moto al ella estar utilizando su dispositivo móvil frente a la portería de su hogar, por lo que no estaba en disposición de repetir esa experiencia y perder el celular recién comprado.

Sin embargo, el ladrón de la 85 le pidió la billetera, ante lo que ella accedió solamente para darle el dinero, no sus documentos personales.

“Qué man tan querido, uno en Bogotá le agradece a los ladrones por no robarlo. No sé por qué hice esto, el man ya se estaba yendo cuando se le cayó un billete de $ 2.000 mío y yo le dije: ‘oye, se te cayó un billete’”, concluyó la joven con usuario de TikTok @manuusarmiento.

Por otro lado, una joven de Estados Unidos dio a conocer su historia con un caso similar al de Manuela. Se trata de Madi B Webb, quien es modelo en Los Ángeles, California.

De acuerdo con Webb, salió de su hogar para recoger un celular que le había llegado por correspondencia, pero cuando lo recibió un hombre se acercó para preguntarle de forma descortés ¿Qué hay dentro de la caja?

Pues su primera reacción fue responder sin dudas: “Son las cenizas de mi madre’. ¿Cómo se me habrá ocurrido decirle eso?”, pues según su relato ella estaba llorando por un motivo aislado en el momento que el hombre la interceptó.

“Él no me respondió nada, se le veía súper confundido. Yo inmediatamente empecé a caminar y me metí de nuevo en mi departamento”. Además, Webb aclaró que su mamá está viva y en perfecto estado de salud física y mental, así que pidió disculpas por haber inventado ese testimonio, que al fin y al cabo la salvó.

