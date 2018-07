El recién imputado Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, por una cirugía estética en un hospital público de Medellín que tiene a su cargo la atención de población de bajos recursos, sigue haciendo de las suyas.

Noticias Uno verificó las denuncias por medio de un dron y evidenció que el terreno no solo fue cercado, sino que ya tiene una huerta.

El noticiero buscó a Zuluaga, pero él se negó a una entrevista y en su lugar salió la esposa, quien afirmó: “Pues invasión, invasión, no es. ¿Quién lo dice?”.

Aseguró que cercaron el lote porque eran víctimas de constantes robos y al ser cuestionada de por qué no había reforzado el cerramiento de su predio, en lugar de invadir un lote ajeno, ella respondió que no levantan un muro para no sentirse encerrados.

Por otro lado, Jorge Llano, vecino del Contralor, contó a Noticias Uno:

“Tumbó por lo menos 10 árboles, que porque le ensuciaban el techo de la casa y con respecto a la invasión me contestó de una forma desobligante y muy grosera, de que él hacía lo que le daba la gana. Con la ‘Pe’ por delante”, añadió el medio.

En la actualidad, la Procuraduría tiene suspendido por 10 meses a Sergio Zuluaga después de presentar títulos falsos de doctorado y adelanta otros 3 procesos en contra suya.