Aunque la entrevista transmitida por CityTv transcurrió con tranquilidad, hubo temas con los que el mandatario se mostró visiblemente incómodo, y en uno de ellos incluso recordó su formación periodística para criticar a su interlocutora.

Palacios preguntó al presidente por las críticas que la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha hecho en los últimos meses al Gobierno, del que formó parte por 7 años, y Santos recordó los motivos de su salida:

“El ministro de Hacienda tenía unas responsabilidades de presupuesto, tenía que recortarle presupuesto al ICBF en ciertas zonas y ella se puso a azuzar a los alcaldes en contra del ministro, y eso no me parece que es un acto leal con un Gobierno que la ha mantenido durante 7 años”.

El mandatario consideró que Mauricio Cárdenas “era en ese momento más importante, y ella se fue herida” y confesó que no ha vuelto a hablar con la exfuncionaria, que incluso fue novia de un sobrino de la primera dama.

La periodista insistió en el tema e insinuó (según Santos) que ‘descabezó’ a la exfuncionaria por el hecho de ser mujer, y el entrevistado se molestó:

Santos agregó: “Si hay un persona que haya defendido a las mujeres y les haya dado posiciones importantes he sido yo, entonces no le puedo aceptar que insinúe que porque es mujer tuve un comportamiento con ella diferente“.

“Cristina Plazas es una niña que acogimos en el gobierno por 7 años/ Ella azuzó a los alcaldes contra el Minhacienda/ ¿Si sabía algo por qué no denunció? /No me parece que en mi última entrevista me pregunte por eso tan secundario”: @JuanManSantos #SantosEnMejorHablemos pic.twitter.com/FZORKXZcCA

