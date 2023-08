Los bogotanos sufrieron momentos de pánico en la tarde de este jueves 17 de agosto, cuando a las 12:04 de la tarde la tierra se meció y produjo un temblor de 6,1 grados de magnitud que se sintió en todos los puntos de la capital.

(Vea también: Ya van 41 réplicas del temblor de este jueves; aclaran cuánto tiempo seguirían ocurriendo)

13 minutos después del fuerte sismo, los ciudadanos volvieron a alarmarse con una réplica que superó los 5,4 grados. En ese mismo momento, una joven mujer caía por la ventana de un apartamento ubicado en el séptimo piso de un edificio en el barrio Madelena, en el sur de Bogotá.

Qué dijo amiga de mujer que murió en edificio de Bogotá durante temblor

Marielis Moreno, una mujer de 26 años, fue la única víctima que dejó el temblor en el país. Las imágenes de la venezolana cayendo desde la ventana abrieron todo tipo de hipótesis, pero fue su mejor amiga quien entregó detalles que hasta ahora eran desconocidos.

La mujer fue entrevistada por el programa ‘Sin Carreta’, con Juan Diego Alvira, y comentó que Moreno residía en Colombia y habitaba ese apartamento “con algunos amigos”, aunque “estaba sola” en el momento del temblor. Ella, también expresó que su amiga pudo haber “sufrido un ataque” de nervios en el momento del sismo, lo que habría motivado su decisión.

Esas palabras dejaron abierta la posibilidad de que la mujer no tuviera llaves del apartamento cuando ocurrió el movimiento sísmico, tal y como se conoció en algunos relatos de testigos de los hechos, por lo que no habría podido evacuar a la par que sus vecinos.

La amiga de la fallecida agregó que no puede creer que su amiga ya no esté con ella y lamentó su pérdida: “Todavía no lo asimilo”.