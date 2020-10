green

En un túnel de Medellín, un taxista se molestó con un ciclista que estaba junto a él y le tiró su carro intencionalmente. El conductor cambió su trayecto en dirección del hombre y se apartó rápidamente para no estrellarlo.

De todas maneras, el actuar del taxista fue ampliamente rechazado en redes sociales y llegó a ser condenado por las propias autoridades de la capital antioqueña.

Carlos Cadena, secretario de Movilidad de Medellín, pidió una sanción ejemplar para el conductor del taxi luego de comunicarse con la empresa para la que trabaja el chofer.

“Yo, personalmente, me he comunicado con el gerente de la empresa de taxis y le he expresado nuestra sorpresa con esta situación tan incómoda. Desde la empresa se han comprometido a tomar las acciones correspondientes y no vamos a dejar pasar esta situación. Tendremos que encontrar un castigo ejemplar“, le dijo el funcionario a RCN Radio.

Lo hecho por el taxista adquirió más relevancia porque se dio después de que el país se consternara luego de ver el momento en el que un conductor de un furgón mató a un ciclista que se movilizaba por un puente de Chía y se fugara luego de lo sucedido. A continuación, las imágenes de este caso que por poco termina en accidente: