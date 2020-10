green

Bastantes personas en redes sociales han lamentado este domingo la muerte de don José Antonio Duarte, el ciclista que falleció el pasado viernes luego de ser atropellado por el conductor de un furgón mientras se movilizaba por Chía, en la vía Bogotá-Tunja.

Luego de ver el video de la trágica situación, William Duarte, uno de los hijos de la víctima, comentó en Noticias Caracol lo sucedido. “Nunca me imaginé que fuera a ser así (la forma como murió su padre). No me imaginé algo tan trágico”, señaló el joven al noticiero.

Don José era vigilante, tenía 56 años y para el día del accidente estaba disfrutando de sus vacaciones, por lo que decidió salir un rato a hacer deporte en su bicicleta.

El conductor que atropelló al señor fue capturado inicialmente por las autoridades, pero horas después quedó en libertad ya que no fue encontrado en flagrancia, según confirmó el propio gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

El abogado que defenderá a la familia Duarte aseguró que le pedirá a la Fiscalía que se adelante una audiencia de imputación de cargos en contra del conductor y que espera que le impongan una medida de aseguramiento por considerarlo un peligro para la sociedad.

A continuación, el testimonio del hijo de don José Antonio: