Para ese momento, cámaras y micrófonos de varios medios de comunicación estaban listos para recoger el pronunciamiento de Hugo Ospina, que el martes pasado aseguró que los taxistas se unirían a la manifestación el próximo el 27 de septiembre (viernes).

No obstante, un taxista que estaba junto a Ospina en la rueda de prensa se enfrascó en una discusión con él: “No, no. Es que yo no tengo nada que hablar, lo que usted tenga que hablar…”, dijo, según video que publicó Red Más Noticias.

Luego, cuando Ospina estuvo cerca de él, el taxista le propinó una bofetada, agresión a la que el denominado líder de los taxistas reaccionó con un gesto de sorpresa.

“¿Cuál que agradezca? […] yo no tengo nada que hablar por detrás de los compañeros, no sea abusivo”, le reprochó el hombre a Ospina.

#Video | Este fue el momento en el que un taxista, en medio de una rueda de prensa sobre el #ParoDeTransportadores, la emprendió contra Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas. pic.twitter.com/QXhnZdImmQ — red+ noticias (@RedMasNoticias) September 25, 2019

La molestia de estos taxistas tiene que ver, según La FM, con que el gremio está divido en este momento, ya que “cerca de 16.000 conductores en Bogotá se sumarán al paro de transporte informal”.

Ese grupo, dice la emisora, está liderado por Fredy Contreras, y su reclamo tiene que ver con la suspensión de licencias por infracciones que se anunció desde el Distrito.

No obstante, la cadena radial dice que el presidente del Sindicato de Taxistas de Bogotá, Manuel Gil, dijo que lo que “menos queremos ahorita es dañar la relación con el Gobierno Nacional”.

