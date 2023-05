Un inusual hecho se dio esta tarde en Medellín cuando un auto cayó de la grúa que lo transportaba por el norte de la capital antioqueña, lo que causó susto entre los transeuntes.

El hecho ocurrió en la Autopista Norte, a la altura del puente de la Madre Laura, cuando a una grúa adscrita a la Secretaría de Movilidad se le cayó el vehículo tipo taxi que transportaba tras haber sido inmovilizado.

Tras su caída, el automotor quedó atravesado en medio del separador de la concurrida vía, por lo que causó susto en los conductores de ambas calzadas. De hecho, uno de ellos, en un video que apareció en las redes sociales, indicó que casi se choca con él taxi.

A una grúa del tránsito se le cayó un taxi en la autopista norte a la altura del puente de la madre laura. pic.twitter.com/X2eO8e9iOA — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 29, 2023

Consultada por este tema, la Secretaría de Movilidad confirmó el hecho que por fortuna no dejó afectados. La entidad aclaró que si bien la grúa labora con esta dependencia, esta hace parte de un convenio con Terminales Medellín, empresa encargada del transporte de los automotores inmovilizados.

La Secretaría indicó que hasta la tarde de hoy lunes 29 de mayo no se había podido identificar el conductor de la grúa, ya que, pese a la delicada situación, el incidente no había sido reportado por el consorcio. EL COLOMBIANO intentó comunicarse con Terminales Medellín, pero no hubo respuesta.

Se conoció que el conductor del taxi interpuso la respectiva queja, mientras que las autoridades investigan cómo fue que el taxi terminó cayendo de la rampa de la grúa, hecho que pudo haber ocasionado una tragedia.