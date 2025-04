Continúa la intensa búsqueda de Tatiana Hernández, la estudiante en intercambio desaparecida en Cartagena, cuyo paradero sigue siendo un misterio. Las recientes revelaciones en la investigación han generado alarma tanto entre sus seres queridos como en las autoridades.

Recientemente, Lucy Díaz, madre de la joven estudiante universitaria, habló en el espacio ‘La red viral’, en el que dio detalles poco conocidos sobre los minutos previos a la desaparición de ella. La mamá de Tatiana Hernández aseguró que ella fue la primera persona en ver el video que se difundió en redes sociales y en el que aparecería la mujer.

“Yo fui la primera persona que recibí el video, inmediatamente se colocó una alerta de una persona desaparecida, esa persona me contacta y me dice que tenía una información que me puede servir, a ver si corresponde a la persona que estamos buscando”, indicó la señora Díaz.