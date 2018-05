Eso denunció el propietario del vehículo Jorge Sánchez en Canal Capital, donde aseguró que no tiene movilidad ni sensibilidad en su pierna izquierda porque sufrió ruptura de ligamento ciático en la rodilla tras el accidente.

Y es que en las impactantes imágenes se aprecia al delincuente (vestido con chaleco rojo) tratando de romper los vidrios de una camioneta escolar, pero no lo logra.

Sin embargo, al darse cuenta que los vecinos lo estaban vigilando, toma una bicicleta y se acerca a un vehículo particular gris, que tiene todas las puertas abiertas y los tapetes sobre el capó, se sube y rápidamente se encierra.

Entre tanto, Sánchez le relató a Cable Noticias por qué tenía su vehículo abierto:

“Salí a lavar mi carro frente a la casa y por ese motivo están las 4 puertas abiertas y puestas las llaves en el switch. Cuando estoy haciéndole aseo al carro unos vecinos me dicen que si conozco a una persona que está tratando de romper el vidrio de una camioneta escolar. Entonces, nos acercamos a mirar al sujeto, lo veo con una botella de bóxer en la mano y le digo a los vecinos que él no es el dueño de la camioneta. Me dirijo hacia la casa del celador del parqueadero para informarle, cuando voy hacia allá el tipo sale corriendo, ve las puertas abiertas de mi carro, se mete, cierras las puertas y prende el carro”.