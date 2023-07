Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que Junior Alfredo Rosales asesinó de un garrotazo a un trabajador para robarle la bicicleta. Pese a las pruebas en su contra, el señalado asesino no aceptó su responsabilidad por los delitos que le imputó la Fiscalía.

Los hechos se registraron en la mañana de este 24 de julio en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander). El señalado criminal se escondió detrás de un arbusto y, al paso del ciclista, le propinó el golpe mortal. La víctima fue identificada como César Sánchez, un hombre que había salido de su casa en Táchira (Venezuela) para buscar trabajo en Colombia

El garrotazo mandó al suelo a Sánchez, que quedó inconsciente, mientras que su agresor se subió a la bicicleta y huyó del lugar dejando el tubo metálico al lado de su víctima.

Sánchez alcanzó a ser trasladado hasta Cúcuta; sin embargo falleció por consecuencia del impacto. El señalado criminal fue capturado horas después por la Policía.

“Me le quitaron la vida por una cicla. Él estaba sin trabajo y estaba muy preocupado. Me dijo ‘mija, láveme esta ropa para ingresar a trabajar’. Él llevaba en su maletica la comida. Yo le dije que no cogiera esa ruta, pero es que él no tenía ni para los pasajes”, detalló la pareja de la víctima.