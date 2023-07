La reapertura de la frontera para carga entre Colombia y Venezuela por Norte de Santander ha sido un éxito y es el resultado de un trabajo articulado entre las autoridades regionales a ambos lados de la frontera, de los gobiernos de los dos países y de los agentes económicos y sociales en ambas naciones.

Así lo destacó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, quien estuvo en el ojo del huracán por declaraciones sobre la ‘exportación de paramilitares’, durante su intervención en el Encuentro Binacional ‘La frontera como puente: integración comercial Colombia y Venezuela’, que se realizó en Cúcuta, en el que destacó que son varios los datos que ratifican este éxito.

Por un lado, el comercio por esta frontera, que estuvo cerrada por varios años, hoy es creciente y alcanzó US$ 143,8 millones entre el 26 septiembre de 2022, cuando se abrió paso a carga por los puentes de Norte de Santander, y el 30 de junio de 2023.

Entre enero y mayo, las exportaciones de bienes no mineros de Norte de Santander al mundo, y por las diferentes vías de transporte, crecieron 66,4% al pasar de US $27 millones entre enero y mayo de 2022 a US $45 millones en igual periodo de este año. Este comportamiento estuvo impulsado por las ventas que hizo el departamento a Venezuela en el periodo de análisis, a donde aumentaron 107%.

Para Norte de Santander, el vecino país representó en los cinco primeros meses del año más de la mitad (55,3%) de sus exportaciones no tradicionales.

Por otra parte, el departamento ha tenido una mejora importante en sus indicadores de reducción de la pobreza y la desigualdad, también hubo disminución en el número de desocupados en Cúcuta y su área metropolitana viene en descenso, según datos del Dane, si bien se debe reducir mucho más. En el trimestre móvil marzo-mayo de este año llegó a 66.000 desocupados y la tasa de desempleo alcanzó 13,8%, la más baja para el trimestre en mención en los últimos 8 años.

“Con este exitoso proceso en Norte de Santander, se revive y avanza la integración de las fronteras. Desde el Gobierno del Cambio, trabajamos no solo por la integración regional, la solución amigable de conflictos, de crisis humanitaria, económica y social que han vivido algunas zonas de frontera, sino también para superar las brechas y garantizar el mejoramiento institucional y el adecuado desarrollo socioeconómico”, confirmó el ministro Umaña.

El funcionario agregó que es fundamental el papel que juegan en este proceso la empresa privada y sus agentes económicos nacionales, así como su confluencia con lo regional.

Destacó que ahora Norte de Santander debe incorporarse mucho más a las políticas de reindustrialización, comercio exterior y turismo, que se han trazado desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Hizo referencia a la aprobación en la pasada legislatura, por parte del Congreso de la República, del Acuerdo de Transporte Internacional de Carga y de Pasajeros por Carretera entre Colombia y Venezuela, que creó un marco jurídico para dar seguridad al sector del transporte de ambos países para la entrada y salida de mercancías, así como a los ciudadanos a ambos lados de la frontera.

También destacó la profundización que se logró del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial número 28, en la que se incluyeron, mejoraron y ajustaron las preferencias arancelarias a 710 productos de exportación de Colombia a Venezuela y a 515 de exportación de Venezuela a Colombia, que se sumaron a las cerca de 5.000 que estaban en el Acuerdo desde 2011.

“Hemos tenido grandes avances en estos 11 meses. Aún tenemos retos como la consolidación, el desarrollo sostenible y la lucha contra la violencia y las mafias en la frontera. Seguiremos trabajando para avanzar en la Justicia Económica propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló el funcionario.

Este proceso de restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela ha llevado a que el vecino país escale posiciones como destino de las exportaciones de bienes no mineros.

De ser el destino número 11 de esa clase de productos hace un año, escaló al puesto 7 entre enero y mayo de este año. Y de tener una participación del 2,4% en esa torta, ahora tiene el 2,8%.

En los 5 primeros meses, las exportaciones colombianas de bienes agro, agroindustriales e industriales (no mineros) hacia ese mercado y por los diferentes pasos de frontera y medios de transporte, alcanzaron US$234,1 millones, un crecimiento del 8,4% en comparación con el mismo periodo del 2022. En volumen, el incremento fue de 14,1%.

Dulces, premezclas para la elaboración de alimento para animales, galletas dulces, artículos de confitería sin cacao, galletas saladas, leche, harina de trigo y herbicidas, entre otros, impulsaron estas ventas.