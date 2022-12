El hermano de Mauricio y Jhonier Leal dialogó con el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, y arremetió en diferentes oportunidades contra el señalado asesinado del estilista de los famosos y su mamá.

Carlos García insistió en que Jhonier es culpable y reveló que meses antes del crimen sostuvo uno charla con él en la que su hermano le contó que estaba al borde de la quiebra y debiendo más de 300 millones de pesos. El menor de los Leal cree que Jhonier mató a Mauricio por envidia y por eso ya no lo considera su hermano, al mismo tiempo que no olvida que por su culpa no pudo ver a su mamá.

García tiene serias sospechas en torno a cómo es que Jhonier está pagando una abogada para afrontar el caso que contra él se sigue por el asesinato de Mauricio y su mamá. Al hermano preso no le cuadra que el señalado criminal tenga recursos para financiar su defenso, si supuestamente estaba endeudado.

Es por eso que Carlos cree que Jhonier está pagando con dinero que le robó a Mauricio luego del crimen.

“Después de que pasa eso, a él lo ven en ciertos bancos retirando dinero. Ningún abogado trabaja gratis y más este proceso. Un abogado no va a cobrar 30 o 40 millones de pesos. Todo lo de valor se sacó. La caja fuerte estaba abierta”, aseguró el hermano menor desde la cárcel.

“Él está completamente loco. Quiere dilatar el proceso. Se está burlando de la ley, se está burlando de mí. Jhonier Leal se murió como hermano, como familia, como todo“, agregó.

Por último, García contó qué será lo primero que hará después de salir de la cárcel. “Lo primero que voy a hacer a decirles a ellos dos, así no me escuchen, lo que yo pensaba decirles en vida. Es muy duro. Ya no tengo núcleo familiar. Ya no tengo mamá, ya no tengo papá, ni hermanos tampoco”, concluyó.