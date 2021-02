green

Este lunes, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó la liberación de los dos soldados que fueron secuestrados por la guerrilla del Eln el pasado 2 de febrero, en Norte de Santander. Los uniformados liberados fueron Jesús Alberto Muñoz y Jonny Andrés Ospino Castillo, que fueron revisados por el organismo internacional.

Luego de recuperar la libertad, Ospino habló con algunos medios de comunicación que acudieron al lugar en el que se encontró con el CICR y entregó una declaración que se está compartiendo profusamente en las redes sociales. El soldado manifestó que estaba feliz por ser liberado, pero que de todas maneras sentía tristeza porque ya se estaba encariñando con los guerrilleros.

Algunos colombianos vieron en el comentario del joven la oportunidad perfecto para reflexionar en torno al trato que se les da a los soldados en el Ejército Nacional.

“Ya me sentía como amañado con ellos (el Eln). No tengo nada que decir, algo malo, que me hayan dado mal trato. Feliz, pero a la vez triste porque ya me estaba encariñando con ellos“, declaró claramente emocionado el joven soldado, que conmovió a varios usuarios en Twitter.

Las autoridades habían informado a comienzos de febrero que los dos militares habían sido secuestrados por disidentes de las Farc cuando realizaban labores de registro y control en una zona rural de la región del Catatumbo, que hace parte de Norte de Santander. Según la Brigada 30 del Ejército, los soldados fueron capturados en el caserío Guamalito, que hace parte del municipio de El Carmen.

