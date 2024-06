Como Francisco José Pardo Olivero fue identificado el joven cabo tercero que fue hallado muerto en las instalaciones del casino de suboficiales, ubicado en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Lo que se sabe es que este militar se habría disparado con su fusil de dotación.

Justamente, antes de morir, hay un video que ronda las redes sociales y que sería el último que dejó antes de tomar la decisión de quitarse la vida. En Noticias Caracol se mostró esa grabación y allí se reflejó cuáles fueron las últimas palabras que dijo el soldado.

“Me voy de por vida. Gracias, mi mayor López, por arruinar mi vida, listo. Gracias. Algún día te veré en el infierno”, fueron las palabras de Pardo Olivero en el video mostrado por el noticiero.

Además, se sabe que el mayor al que se refiere el soldado es el oficial Andrés Felipe López Ayala, quien todo indica lo discriminaba porque era originario de la Costa Atlántica. De hecho, el mismo joven dejó una carta en la que plasmó el calvario que estaba viviendo con su superior.

“Frente a mis subalternos me empezó a hostigar diciéndome: ‘qué pasa, que no pide la baja, que espera si me dio la palabra’. Y esa es una de las situaciones que vivo enfrentando a diario, así como el odio que tiene a las personas de la región Caribe, ya que él no comprende la inclusión cultural”, dice la carta divulgada por revista Semana.

Finalmente, el soldado indicó que no solamente sufría de discriminación, también era víctima de supuestos montajes para enlodar su nombre y obligarlo a abandonar la carrera militar.

