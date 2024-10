Lady Zúñiga, madre de Sofía Delgado, menor que estuvo desaparecida desde el 29 de septiembre de 2024 y fue encontrada muerta en el Valle del Cauca, pidió que todo el peso de la ley caiga sobre los asesinos de la menor. “Uno nunca piensa que le va a pasar esto”, comentó entre lágrimas.

En algunas de sus primeras declaraciones, tras conocerse la muerte de Sofía Delgado, Lady Zúñiga no pudo contener la tristeza ante la noticia.

“Estamos rodeados de gente mala, de gente con máscara, que no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto, nunca en la vida me llegué a imaginar esto”, comentó la mujer.