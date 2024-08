Por: Tu Barco News

En Soacha, Cundinamarca, una mujer habría sido víctima de hurto por parte de un sujeto que iba a bordo de una motocicleta. Pero ella misma, valientemente, inició una persecución para atraparlo, similar al caso de un conductor ocurrido en Bogotá, que arrolló a dos asaltantes.

Según el relato de la joven, el supuesto delincuente le habría robado su celular, por lo que, al huir, ella en su motocicleta lo siguió y lo embistió a la altura del barrio León XIII.

#INSEGURIDAD. Una joven motociclista fue víctima de delincuente en el b/León XIII, mpio de Soacha (C/marca). El sujeto le habría rapado el celular a la mujer que lo alcanzó y lo confrontó hasta que le devolvió el dispositivo. pic.twitter.com/SPnhjO0yBD — Colombia Oscura (@OscuraColombia) August 24, 2024

Al ser confrontado por ella y otras personas, el presunto delincuente le habría entregado el dispositivo, indicando que él no había cometido ningún hurto. “Lo alcancé, lo atropellé y se para diciéndome, ‘ay no, yo no me robé nada’, y me pasa el celular en frente de todo el mundo”, señaló la joven.

La Policía hizo presencia en el lugar para atender la situación y, al revisar sus antecedentes, el sujeto tendría varias anotaciones, según relató en su testimonio.

“Estoy aquí en el CAI de León XIII, me acaban de decir que el tipo tiene casa por cárcel, que tiene muchos procesos por robo y que lo estaban buscando mucho en San Mateo, Soacha”, indicó.

La mujer señaló que al caer sufrió lesiones leves, pero que pudo recuperar su celular. “Menos mal se manejar muy bien y pues lo alcancé. Ustedes saben que mi celular es mi método de trabajo”, concluyó.

