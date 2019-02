El nombre de Gaviria, el protagonista del primer “usted no sabe quién soy yo” en Colombia, fue tendencia en Twitter este lunes por cuenta de la aspiración que tiene de llegar al Concejo.

Precisamente, el escándalo lo ‘inspiró’ y el slogan de su campaña será “Usted ya sabe quién soy yo”.

Así se lo contó, el joven aspirante a Vicky Dávila, en La W, que le recordó el vergonzoso incidente y hasta le preguntó cómo podía ser capaz de aspirar a ese cargo después de su modo de actuar.

“Mi intención no era agredir a los policías. Yo soy un hombre con principios, yo acepté, me disculpé, me presenté en la escuela de la Policía y humildemente di mil disculpas”, reconoció Gaviria.