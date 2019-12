Silvestre Dangond, que nunca ha ocultado su inclinación uribista (y que simpatiza con el presidente Iván Duque), hizo un discurso de apoyo para los uniformados en el que mencionó que los jóvenes se están formando por “las redes sociales” y por lo mismo no comprenden por lo que las generaciones pasadas pasaron.

“Me he chupado [aguantado] todo; narcotráfico, guerrilla, ‘para’, corrupción… me he chupado todo. Todo lo tengo aquí en mi mente. A la nueva generación le ha faltado un poco más de formación natural porque hoy en día a las nuevas generaciones las forman las redes sociales Y es muy difícil hacerle creer a la juventud lo que en algún momento nosotros vivimos. Yo con mucho orgullo apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia, tanto a la Policía Nacional como al Ejército” manifestó el artista vallenato.