El crimen se cometió el pasado 30 de agosto en la cafetería de la entidad administrativa, y alias ‘Niche’ le propinó al menos tres impactos de bala en la cabeza a Castillo, de 65 años, que ejercía como técnico operativo de la Dirección de Rentas desde 2011.

Ahora, de acuerdo con El Tiempo, García Berrocal busca un preacuerdo con la Fiscalía para una rebaja en su sentencia, y por eso confesó a través de una carta que se confundió de víctima, pues su objetivo era asesinar al exjefe paramilitar Luis Eduardo Cifuentes Galindo, conocido con el alias de ‘el Águila’, que por esos días adelantaba labores como asesor de paz en el departamento.

La razón del ataque era porque supuestamente Cifuentes Galindo “estaba delinquiendo en el Bajo Cauca a través de su hijo”. Así lo conoció El Espectador, que dice que alias ‘Niche’ también contó cómo ingresó el arma a la Gobernación sin que lo detectaran, pues previamente había entrado para inspeccionar el sitio y la ruta de escape.

“Sí me solicitaron un registro de mis datos y pasé mi documento, como las demás personas. Luego pasé por una máquina detectora de metales”, confesó García, que según ese medio dijo que envolvió el arma de fuego en papel aluminio para burlar los controles.

“Los filtros fueron fáciles de burlar, porque no hay casi medidas de seguridad. Nunca me registraron. Además, no había casi policías ni guardias de seguridad. Nunca me preguntaron qué hacía ni a qué lugar me dirigía. El arma nunca fue detectada, porque nadie me requisó. El detector de metales no la registró, pues nunca pitó cuando pasé por la entrada principal”, aseguró ‘Niche’.