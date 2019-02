El joven contó en City Noticias que eran las 10:40 de la noche, del pasado miércoles 6 de febrero, cuando dos hombres lo abordaron en el puente peatonal para robarle sus pertenencias.

“Dos hombres, uno con pistola, me salieron, y de la reacción que tuve me devolví corriendo y en el momento no pensé, y lo que hice fue saltar por el puente peatonal”, contó el afectado en el noticiero.

El ciudadano dice que debido al impacto sufrió graves lesiones en su cuerpo, que lo hoy lo tienen postrado en una cama a la espera de una cirugía.

“Cuando caí no sentía parte de mis piernas, y lamentablemente tuve fracturas en los tobillos y en parte de la columna”, explicó el joven en City Tv.

El afectado dijo que en medio del desespero, pues estaba tirado en el pavimento, gritó para pedir ayuda, y que por fortuna dos compañeros de su trabajo que estaban cerca de allí escucharon y lo socorrieron.

Ahora, el noticiero dice que el joven será sometido a una cirugía en los tobillos para que pueda caminar de nuevo, proceso de recuperación que según él tardaría hasta “unos dos o tres meses”.

Lo que le ocurrió a esta persona es un tema de inseguridad que se registra a diario en diferentes zonas de la ciudad. Por ejemplo, el actor Gustavo Angarita denunció hace poco menos de dos semanas que ladrones lo atracaron en un puente peatonal del sector de La Castellana, de una manera similar a como le ocurrió al joven.

“Al llegar a un puente peatonal, me entró la duda si lo cruzaba. Vi que no había nadie, lo crucé y cuando llegué al final del puente, los sujetos me estaban esperando”, afirmó Angarita a Noticias Caracol.

A propósito, un estudio que presentó la Universidad Central con base en denuncias ciudadanas y reportes oficiales, a mediados de junio de 2018, reveló que los hurtos en puentes peatonales (debajo o sobre ellos) incrementaron de una forma alarmante.

Esto, según dijo el experto en seguridad Andrés Nieto en RCN Radio, porque mientras en 2017 se reportaba un robo al mes, para 2018 la cifra se elevó a 10 robos en el mismo periodo.