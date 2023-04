Se trata del venezolano Brayan Alejandro Uranga Peña, alias ‘Brayan’, quien en su truculento paso por Colombia ajusta al parecer ocho asesinatos en apenas tres meses, según las investigaciones preliminares de la Fiscalía.

(Le puede interesar: Conductor baleado en Barranquilla era criminal con largo prontuario: alias ‘Chino Leo’)

Los crímenes ocurrieron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en la capital santandereana y municipios aledaños, pero su rastro comenzó a ser visible para las autoridades el pasado 16 de febrero, cuando falló en uno de los atentados.

Según el director Seccional de Fiscalías de Santander, Oliden Riaño, ese día ‘Brayan’ le disparó desde una moto a un hombre de 38 años, en un local comercial del barrio La Concordia, en Bucaramanga. La víctima sobrevivió en un hospital, pero quedó lisiada.

Su siguiente aparición fue el 6 de marzo, en un video amenazante que distribuyó por el ciberespacio. Aunque no dio la cara, se grabó manipulando pistolas y municiones encima de una mesa, usando como decoración dos letreros manuscritos con la fecha de la grabación y la firma de la supuesta organización criminal: “Att: O.C.L.G.”.

(Lea también: Capturaron a ‘la Momia’, presunto sicario del Clan del Golfo que aterrorizaba a Antioquia)

Los informantes lo reconocieron por sus pulseras estrafalarias y el marcado acento venezolano, con el que dijo: “Ya saben que no estamos jugando, ya ustedes saben quién les está hablando, no tengo necesidad de repetirles nada. Ya saben que en Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond, no queremos nada de lo que es vendedores de droga, ladrones que incomoden a los vecinos, ni sapos, ni ‘chirretes’ que no respeten a nadie”.

En el mensaje, al parecer dirigido a otros supuestos delincuentes, añadió: “Deja tu malandreo, deja tu mamagüevada por allá en Balcones, que eres malandro con esos pedazos de revólver, porque no estamos jugando”.

Fue tal el temor de las comunidades en los sectores reseñados por ‘Brayan’, que el general José Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ordenó la creación de un grupo especial de agentes para perseguirlo.

El sicario no tuvo más remedio que huir. Se tiñó el pelo de rubio, como el Ken de la muñeca Barbie, y se desplazó hacia el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Hasta allá lo persiguieron agentes del CTI y de la Sijín, quienes le notificaron una orden de captura el pasado 9 de abril, por el ataque armado ejecutado en el local del barrio La Concordia.

Lee También

El general Roa señaló además que “este sujeto, entre los meses de agosto y septiembre del 2022, pudo haber estado involucrado en hurtos a personas en los sectores de Cabecera, Álvarez, Plaza Guarín y San Alonso. En este contexto, hacemos un llamado a toda la comunidad para que, si lo reconocen, se acerquen a denunciar”.

‘Brayan’ fue capturado junto a otros tres compinches. En la audiencia de control de garantías, le imputaron cargos por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

El fiscal Riaño agregó ayer que, en los próximos días, la Fiscalía le imputará nuevos cargos por otro asesinato ocurrido el pasado 16 de diciembre en el sector San Joaquín, de la vereda Santa Bárbara, de Bucaramanga.

Según los registros de la prensa local, aquella noche fue abaleado el comerciante Daniel Gómez, de 31 años, por sicarios que huyeron en un automóvil Kia Picanto.

También siguen abiertas las investigaciones por las otras siete muertes que le endilgan a ‘Brayan’ a quien darse pantalla en un video en redes sociales le saldrá bastante caro.