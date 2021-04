green

Las solicitudes de la Fiscalía y la Procuraduría la hicieron ante el juez que presidió el juicio de la exrectora del colegio de Sergio Urrego, joven que se quitó la vida en 2014 por discriminación que sufrió en la institución, de acuerdo con la carta que dejó.

Amanda Azucena Castillo fue señalada por el acusador de falsa denuncia y ocultamiento o alteración de elementos probatorios, pues según el fiscal fue ella la que presionó a los padres del exnovio de Urrego, Danilo Pinzón, para denunciarlo por acoso sexual, todo para que Pinzón pudiera segur en el Gimnasio Castillo Campestre de Bogotá.

Precisamente, el joven fue uno de los testigos que respaldó la hipótesis de la Fiscalía, al igual que el papá de Pinzón, que en el juicio contra Castillo dijo:

“En ese momento no entendía que había pasado. Nunca el acoso sexual se había nombrado en las reuniones, así que antes de radicarlo le añadí la palabra ‘presunto’, porque sabía que era algo grave. Tenía miedo porque no sabía cuál iba a ser el destino educativo de mi hijo, pues si no radicábamos el documento no podíamos seguir con el proceso”.

En declaraciones emitidas por Noticias Caracol, el fiscal del caso indicó que los elementos probatorios y esas declaraciones permiten determinar que Amanda Azucena Castillo fue “autora y determinadora penalmente responsable de los delitos de ocultamiento de elementos materiales probatorios, en concurso material y heterogéneo con el delito de falsa denuncia determinada”.

El representante de la Procuraduría también manifestó, según el noticiero, que Castillo cometió esos delitos, pues su firma estaba en la denuncia contra Sergio Urrego y ella intentó obstaculizar la investigación.

Por este caso ya se había condenado a 39 meses de prisión a la entonces sicóloga del Gimnasio Castillo Campestre, que reconoció que discriminó a Urrego; como reparación a la familia, ella pidió perdón.