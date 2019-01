Así lo dijo el mismo Sergio Fajardo en una entrevista en el programa de Yamid Amat, en el Canal Uno, en donde reconoció que es “altamente probable” el que se mida de nuevo en una contienda electoral por la Presidencia de la República.

“Yo dije que quería ser rector de una universidad, que quería volver a mi origen; que es el mundo académico, el de profesor que fui durante la campaña. Y después de que pasan las elecciones, el resultado que obtuvimos, lo que ocurrió. Yo siento que tengo una responsabilidad con muchas personas…”, dijo Fajardo en la entrevista.

Sobre qué lo motiva a revivir su sueño de llegar a la Presidencia, Fajardo respondió que son todas aquellas personas que lo respaldaron con su voto.

“Es una responsabilidad con tantas personas que han trabajado con nosotros por toda Colombia durante tantos años. Son 19 años. Al entrar a la política no me imaginé que iba a estar en esta situación. He tomado una decisión y es construir la escuela de formación política de nuestro movimiento”, agregó el exgobernador de Antioquia.

El político y catedrático aceptó, en Pregunta Yamid, que participará activamente en el proceso electoral de este 2019 y que respaldará a varios candidatos jóvenes: “Colombia necesita una política distinta, y vamos a participar y a acompañar a personas que quieran ser candidatas”.

El artículo continúa abajo

Fajardo volvió a insistir en el tema político en una entrevista que concedió este martes en RCN Radio, en donde aseguró que es “altamente probable” que se vuelva a lanzar a la Presidencia.

“Dije que yo quería ser rector de una universidad para trabajar con jóvenes, con maestros (…), pero después (…) de lo que pasó en la campaña, de esa forma como hicimos remontada del 11 de marzo al 27 de mayo, tanta gente que trabajó cuando se decía que estábamos perdidos, que no había que hacer (…), entonces yo siento una responsabilidad muy grande”, dijo el político en diálogo con ‘Voces RCN’.