green

En la grabación, el político recordó las manifestaciones de noviembre de 2019 y comentó que el desacuerdo que tiene el pueblo con el Gobierno no es una novedad, por lo que las reclamaciones son legítimas; no obstante, aconsejó no tomar el camino de la protesta en las calles.

“Cuidemonos. No tiene sentido hacer grandes manifestaciones. Buscar otras formas de protestar o, en otro momento, salir a marchar en forma pública”.

(Vea también: Peñalosa critica protestas y pone como ejemplo a los chinos: allá sí trabajan, dice)

Sergio Fajardo se rindió ante paro nacional

Durante la mañana de este 28 de abril el precandidato presidencial aseguró en Twitter que entiende y comparte la idea de todos los que salieron a marchar; además, aprovechó para recordar el uso de medidas de bioseguridad.

Luego, Fajardo —que desilucionó a Juan Diego Alvira— alentó a los colombianos pues, ante las decisiones del Gobierno, “no hay espacio para la sordera”, por lo que es necesario el diálogo y entender la situación que vive el país.

A continuación, los trinos del precandidato:

La protesta, rechazando los actos de vandalismo, es protesta, con cacerolas o en la calle. El descontento es real y no hay espacio para la sordera. Convoque, sume opiniones diversas al diálogo y entienda la situación en la que está el país. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 28, 2021

Luego de volver a mencionar el riesgo de que grandes masas de gente estén aglomeradas en la calle ante la ola de contagio de COVID-19 que vive el país, el paisa se rindió y dejó entrever que es una realidad necesaria.

Sergio Fajardo, que le respira en la nuca a Gustavo Petro en encuesta de Guarumo, cerró el discurso que dejó en Twitter recordaron que las manifestaciones “son una muestra clara de la inconformidad de los y las colombianas”.

(Vea también: Residente apoya paro nacional, habla de robo de gobiernos y ‘ataca’ la tributaria)

Además, el político aprovechó el tuit para darle dos consejos al presidente Iván Duque: que retire la reforma tributaria y que construya acuerdos con los distintos sectores de la sociedad.

Estos son los trinos de Fajardo sobre el paro nacional: