Foto: Iván Name Vásquez, en Facebook

El secretario Gregorio Eljach llamaba a lista cuando una voz aparentemente alicorada interrumpió. “Cacorros”, se oyó decir.

El funcionario hizo caso omiso y quiso seguir comprobando la asistencia, pero la voz volvió a aparecer:

“Esa gente de la izquierda está una mierda. Como todos los de la extrema derecha, todos esos uribistas, otra mierda”, exclamó.

Eljach no aguantó la risa, pero fue el senador uribista Ernesto Macías el que intervino e identificó al autor: “Muchas gracias senador Name, pero cierre micrófono“, dijo.

Ignorándolo por completo, Name continuó: “Nosotros en la mitad casi mierda también, porque no hay nada“.

“Que le quiten el trago”, pidió la senadora Aída Avella. “Los que van a volver a pelear el poder son los 5… [balbuceo]”, prosiguió el congresista de la Alianza Verde, volviendo a hacer caso omiso a las reacciones de sus colegas.

“Que no le sirvan más traguito al senador Name”, añadió Macías.

Cuando llamaron al senador Guillermo García Realpe, Name volvió a hablar, volviendo a dejar la impresión de que estaba alicorado: “¿Senador qué? No, Name. Se metió un huevón ahí que… [más balbuceos]”, dijo.

Este fue el momento de la intervención de Name: