En la tarde de este martes, 1 de octubre de 2024, el Senado de Colombia negó la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

La moción de censura contra el ministro Bonilla fue negada al registrar 51 votos por el no y tan solo 19 por el sí.

Esta votación se registró precisamente una semana después del debate de moción de censura contra el ministro Ricardo Bonilla y que había sido citado por el senador Jonathan Pulido, mejor conocido como Jote Pe Hernández.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrentó el debate de moción de censura en su contra en la plenaria del Senado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y se defendió de los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente.

En ese sentido, el ministro de Hacienda fue tajante en afirmar que no va a permitir que afecten su imagen. “Me disculpan, senadores, senadoras, pero yo no voy a dejar enlodar mi nombre”, remarcó.

“ Si hay pruebas, démelas, pero la Corte misma encontró con que todos esos son chismes de Olmedo y Sneyder y que no tienen ninguna prueba, que no han podido probar nada ”, sostuvo el funcionario.

Y para insistir en que no tiene nada que ver con algún entramado de corrupción manifestó que le ha solicitado a la Fiscalía, desde el principio, que lo cite.

“Le he pedido a la Fiscalía que me reciba desde el primer día y la Fiscalía ni siquiera me va a citar todavía, que va a esperar hasta que pase la cuarta ronda de procesos y apenas está en la primera. Es decir, que me llamará por allá dentro de un año, dos años, quién sabe cuándo, dependiendo de las pruebas que consiga. Esa es la discusión, pero si usted quiere, senador, dígale a la fiscal que me reciba más rápidamente”, sentenció.