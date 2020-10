Lo grave del hecho ocurrido este domingo es que Robles no se detuvo a auxiliar al joven y huyó del lugar, según Noticias RCN.

Paola Andrea Sepúlveda, madre del ciclista, dio un parte sobre la salud de su hijo Sebastián, citada por el medio: “Tiene los ojos supremamente hinchados, amoratados, no puede abrir los ojos”, señaló.

Un día después del hecho, César Robles recapacitó y publicó un video en redes sociales en el que aceptó su responsabilidad, les pide perdón a sus hijas, a su esposa, a sus conciudadanos y los habitantes de La Mesa y, sobre todo a Juan Sebastián por haberle ocasionado las lesiones.

“Tomé una mala decisión al haber cogido mi vehículo cuando no debía (…) pero quienes me conocen saben que no soy una mala persona (…) sé que debo afrontar las consecuencias”, dijo Robles en el siguiente video, publicado en la cuenta de Twitter de Caracol Radio: